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"Азеркосмос" предлагает 3 направления для устранения пробелов по климату

"Азеркосмос" предлагает 3 направления для устранения пробелов по климату 12:08
COP29
16 ноября 2024 г. 12:45
Азеркосмос предлагает 3 направления для устранения пробелов по климату

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта предлагает 3 основных направления для устранения недостатков в сфере климатических вопросов с помощью космических технологий.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления "Азеркосмос" Самеддин Асадов на саммите мировых космических лидеров в рамках COP29 в Баку.

"Первое - это укрепление международного сотрудничества между космическими агентствами и организациями для разработки общих климатических стратегий. Второе - это активное содействие достижению целей Space2030 Agenda, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. Третье - это выявление и реализация практических космических решений, мониторинг прогресса и создание механизма отчетности", — отметил он.

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Версия на английском языке Azercosmos proposes strategies to address climate gaps using space tech
Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos" iqlimlə bağlı boşluqların aradan qaldırılması üçün istiqamətləri təklif edib

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