"Азеркосмос" предлагает 3 направления для устранения пробелов по климату

12:08

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта предлагает 3 основных направления для устранения недостатков в сфере климатических вопросов с помощью космических технологий.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления "Азеркосмос" Самеддин Асадов на саммите мировых космических лидеров в рамках COP29 в Баку.

"Первое - это укрепление международного сотрудничества между космическими агентствами и организациями для разработки общих климатических стратегий. Второе - это активное содействие достижению целей Space2030 Agenda, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. Третье - это выявление и реализация практических космических решений, мониторинг прогресса и создание механизма отчетности", — отметил он.