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"Азеркосмос" готов проводить геопространственный анализ малых островных государств

"Азеркосмос" готов проводить геопространственный анализ малых островных государств "Азеркосмос" готов проводить геопространственный анализ малых островных государств для выявления климатических изменений и реагирования на чрезвычайные ситуации.
COP29
21 ноября 2024 г. 14:24
Азеркосмос готов проводить геопространственный анализ малых островных государств

"Азеркосмос" готов проводить геопространственный анализ малых островных государств для выявления климатических изменений и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Космического агентства Азербайджана Мурад Джамалов на панельной сессии "Экосистемы малых островных государств и сообществ в условиях изменения климата", организованной Операционной компанией COP29 в рамках климатической конференции.

По его словам, при работе над проектами на Кавказе, в частности в Азербайджане, проблем с облачным покровом не возникало, но при анализе данных малых островных государств такие сложности встречались.

"Тем не менее, с помощью передовых технологий, включая искусственный интеллект и облачные вычисления, удалось преодолеть эти препятствия и успешно получить пространственные данные для дальнейшего анализа", - сказал Джамалов.

Представитель агентства также отметил, что спутниковые данные играют ключевую роль в анализе чрезвычайных ситуаций и решении проблем, связанных с Целями устойчивого развития, такими как голод, угрозы наводнений и другие критические вопросы.

Джамалов отметил, что за шесть месяцев "Азеркосмос" завершил геопространственный анализ лесных территорий Папуа-Новой Гвинеи, что, по его словам, является очень хорошим сроком для выполнения этой задачи.

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Версия на азербайджанском языке “Azərkosmos” iqlim dəyişikliklərinin aşkarlanması üçün kiçik ada dövlətlərinin geoməkanını təhlil etməyə hazırdır

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