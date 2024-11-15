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Азерэнержи и Ansaldo Energia будут сотрудничать по декарбонизации, зеленому водороду

Азерэнержи и Ansaldo Energia будут сотрудничать по декарбонизации, зеленому водороду 16:11
COP29
15 ноября 2024 г. 16:39
Азерэнержи и Ansaldo Energia будут сотрудничать по декарбонизации, зеленому водороду

ОАО "Азерэнержи" и итальянская Ansaldo Energia подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в вопросах декарбонизации, подготовки кадров, зеленого водорода, малых модульных реакторов и другие направления.

Как сообщили Report в "Азерэнержи", делегация во главе с генеральным директором Ansaldo Energia Фабрицио Фаббри посетила павильон Азерэнержи в Зеленой зоне СОР29, где провели встречу с главой общества Бабой Рзаевым.

"На встрече были обсуждены перспективы двусторонних отношений. Подписание меморандума внесет весомый вклад в энергопереход", - подчеркивает Азерэнержи.

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Версия на азербайджанском языке “AzərEnerji” ilə İtaliya şirkəti arasında memorandum imzalanıb

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