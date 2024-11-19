Азербайджанская операционная компания COP29 удостоена престижного сертификата ISO 20121

Азербайджанская операционная компания COP29 получила сертификат устойчивого управления мероприятиями по стандарту ISO 20121.
Как сообщает Report, церемония награждения компании состоялась в павильоне COP29 Азербайджана.
В церемонии приняли участие официальные лица РКИК ООН, руководство Азербайджанской операционной компании COP29 и представители стратегических подрядчиков.
Председатель правления и главный операционный исполнительный директор COP29 Нармин Джарчалова, представитель азербайджанского офиса компании TÜV Austria Заур Фарзалиев в своих выступлениях подчеркнули важность данного сертификата и значимость командной работы в достижении такого успеха.
Отметим, что Азербайджан стал первой страной в истории конференций COP, получившей сертификат ISO 20121 по критериям устойчивого управления и организации мероприятий до окончания самого мероприятия. Также данный сертификат выдан компании COP29 впервые в Азербайджане.