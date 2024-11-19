Азербайджанская операционная компания COP29 удостоена престижного сертификата ISO 20121

Азербайджанская операционная компания COP29 получила сертификат устойчивого управления мероприятиями по стандарту ISO 20121.

Азербайджанская операционная компания COP29 получила сертификат устойчивого управления мероприятиями по стандарту ISO 20121.

Как сообщает Report, церемония награждения компании состоялась в павильоне COP29 Азербайджана.

В церемонии приняли участие официальные лица РКИК ООН, руководство Азербайджанской операционной компании COP29 и представители стратегических подрядчиков.

Председатель правления и главный операционный исполнительный директор COP29 Нармин Джарчалова, представитель азербайджанского офиса компании TÜV Austria Заур Фарзалиев в своих выступлениях подчеркнули важность данного сертификата и значимость командной работы в достижении такого успеха.

Отметим, что Азербайджан стал первой страной в истории конференций COP, получившей сертификат ISO 20121 по критериям устойчивого управления и организации мероприятий до окончания самого мероприятия. Также данный сертификат выдан компании COP29 впервые в Азербайджане.