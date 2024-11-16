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Азербайджан представил в рамках COP29 проект Фонда климатического финансирования

Азербайджан представил в рамках COP29 проект Фонда климатического финансирования Азербайджан представил в рамках COP29 проект Фонда климатического финансирования
COP29
16 ноября 2024 г. 13:07
Азербайджан представил в рамках COP29 проект Фонда климатического финансирования

В рамках конференции COP29 в Баку состоялось мероприятие высокого уровня "Укрепление устойчивого будущего: стимулирование зеленого развития через финансы".

Как передает Report со ссылкой на Министерство экономики, модератором мероприятия выступил директор хаба устойчивого финансирования ПРООН Томас Белон.

На мероприятии выступили президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, замминистра экономики Самед Баширли, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, а также исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

Мероприятие стало эффективной платформой для определения инновационных решений финансирования и проблем в целях повышения климатической устойчивости.

Начальник отдела устойчивого развития Минэкономики Гусейн Гусейнов представил инициативу Азербайджана - Фонд климатического финансирования для инвестиций в климатические действия в развивающихся странах. Капитал фонда планируется сформировать за счет добровольных взносов стран и компаний, обладающих запасами углеводородов. Фонд начнет работу после сбора первоначальных средств в размере 1 млрд долларов США и присоединения 10 стран-доноров.

Участники из разных стран и организаций поделились опытом в области климатических действий и зеленого развития, обсудили влияние инновационных финансов на климатически устойчивый экономический рост.

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Версия на английском языке ФотоCOP29 - effective platform for increasing climate resilience
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 iqlim dayanıqlığının artırılması üçün səmərəli platformadır

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