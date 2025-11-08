Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Азербайджан представил новый NDC на СОР30

    COP29
    • 08 ноября, 2025
    • 16:47
    Азербайджан представил новый NDC на СОР30

    Главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев объявил о новом "Вкладе, определяемый на национальном уровне" (NDC) Азербайджана на проходящей в Бразилии конференции СОР30.

    Как передает Report, информация об этом размещена на странице СОР29 в соцсети "Х".

    "Ялчын Рафиев объявил об NDC 3.0 Азербайджана на СОР30. Новый NDC опережает предыдущую цель Азербайджана по сокращению выбросов к 2050 году на пятнадцать лет, обязуясь сократить выбросы на 40% к 2035 году. Это представляет собой значительный шаг вперед в амбициях и подтверждает твердую приверженность Азербайджана действиям в области климата и устойчивому будущему", - говорится в сообщении.

    Ялчын Рафиев COP29 COP30 Бразилия Азербайджан NDC
    Azərbaycan COP30-da yeni NDC təqdim edib
    Azerbaijan presents new NDC at COP30

    Лента новостей