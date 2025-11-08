Азербайджан представил новый NDC на СОР30
- 08 ноября, 2025
- 16:47
Главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев объявил о новом "Вкладе, определяемый на национальном уровне" (NDC) Азербайджана на проходящей в Бразилии конференции СОР30.
Как передает Report, информация об этом размещена на странице СОР29 в соцсети "Х".
"Ялчын Рафиев объявил об NDC 3.0 Азербайджана на СОР30. Новый NDC опережает предыдущую цель Азербайджана по сокращению выбросов к 2050 году на пятнадцать лет, обязуясь сократить выбросы на 40% к 2035 году. Это представляет собой значительный шаг вперед в амбициях и подтверждает твердую приверженность Азербайджана действиям в области климата и устойчивому будущему", - говорится в сообщении.
The Deputy Foreign Minister of Azerbaijan and COP29 Lead Negotiator Yalchin Rafiyev announced Azerbaijan’s NDC3.0 at COP30. New NDC advances Azerbaijan’s previous 2050 emissions reduction target by fifteen years, committing to a 40% reduction by 2035. This represents a major step… pic.twitter.com/GBz8IVevRZ— COP29 Azerbaijan (@COP29_AZ) November 8, 2025