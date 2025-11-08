İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Azərbaycan COP30-da yeni NDC təqdim edib

    COP29
    • 08 noyabr, 2025
    • 17:17
    Azərbaycan COP30-da yeni NDC təqdim edib

    COP29-un baş danışıqçısı Yalçın Rəfiyev Braziliyada keçirilən COP30 konfransında Azərbaycanın yeni "Milli Səviyyədə Müəyyən Edilmiş Töhfə"sini (NDC) elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat verilib.

    "Yalçın Rəfiyevin COP30-da elan etdiyi Azərbaycanın yeni NDC 3.0-ı ölkənin 2050-ci ilə qədər emissiyaların azaldılması üzrə əvvəlki hədəfini on beş il qabaqlamaqla, 2035-ci ilə qədər 40 % azaltma öhdəliyi götürür. Bu, ambisiyalarda irəliyə doğru əhəmiyyətli addımdır və Azərbaycanın iqlim fəaliyyətinə və davamlı gələcəyə qəti sadiqliyini təsdiqləyir", - məlumatda bildirilib.

    Азербайджан представил новый NDC на СОР30
    Azerbaijan presents new NDC at COP30

