Azərbaycan COP30-da yeni NDC təqdim edib
- 08 noyabr, 2025
- 17:17
COP29-un baş danışıqçısı Yalçın Rəfiyev Braziliyada keçirilən COP30 konfransında Azərbaycanın yeni "Milli Səviyyədə Müəyyən Edilmiş Töhfə"sini (NDC) elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat verilib.
"Yalçın Rəfiyevin COP30-da elan etdiyi Azərbaycanın yeni NDC 3.0-ı ölkənin 2050-ci ilə qədər emissiyaların azaldılması üzrə əvvəlki hədəfini on beş il qabaqlamaqla, 2035-ci ilə qədər 40 % azaltma öhdəliyi götürür. Bu, ambisiyalarda irəliyə doğru əhəmiyyətli addımdır və Azərbaycanın iqlim fəaliyyətinə və davamlı gələcəyə qəti sadiqliyini təsdiqləyir", - məlumatda bildirilib.
The Deputy Foreign Minister of Azerbaijan and COP29 Lead Negotiator Yalchin Rafiyev announced Azerbaijan’s NDC3.0 at COP30. New NDC advances Azerbaijan’s previous 2050 emissions reduction target by fifteen years, committing to a 40% reduction by 2035. This represents a major step… pic.twitter.com/GBz8IVevRZ— COP29 Azerbaijan (@COP29_AZ) November 8, 2025