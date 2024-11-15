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Азербайджан обсудил с британской компанией переход к зеленой экономике

Азербайджан обсудил с британской компанией переход к зеленой экономике В рамках COP29 Азербайджан обсудил с британской компанией EY энергетический переход и переход к устойчивой и зеленой экономике.
COP29
15 ноября 2024 г. 14:21
Азербайджан обсудил с британской компанией переход к зеленой экономике

В рамках COP29 Азербайджан обсудил с британской компанией EY энергетический переход и переход к устойчивой и зеленой экономике.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения прошли на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с заместителем председателя по устойчивому развитию компании EY Эми Бракио.

На встрече обсуждалось состояние инновационной экосистемы в Азербайджане, рассмотрены работы по переходу к устойчивой и зеленой экономике и достижению целей устойчивого развития.

Стороны обменялись мнениями о приоритетных направлениях сотрудничества в области устойчивого экономического роста, развития человеческого капитала и повышения "зеленых" навыков, стратегий энергетического перехода в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Britaniya şirkəti ilə “yaşıl iqtisadiyyat”a keçidi müzakirə edib

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