    Азербайджан обсудил климатические инициативы на конференции ЮНЕСКО

    COP29
    • 22 октября, 2025
    • 15:51
    Замминистра иностранных дел и главный переговорщик СОР29 Ялчын Рафиев 22 октября принял участие в конференции ЮНЕСКО "От Баку до Белена: формирование информированных и устойчивых обществ для климатических действий".

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице СОР29 в соцсети "Х".

    Отмечено, что главный переговорщик в ходе конференции подчеркнул партнерство Азербайджана с ЮНЕСКО в повышении устойчивости к изменению климата посредством научных исследований и образовательных программ, а также подтвердил приверженность страны лидерству в глобальных усилиях по обеспечению устойчивого развития.

    Ялчын Рафиев СОР29 климатическая повестка
    Yalçın Rəfiyev UNESCO-nun iqlim konfransında iştirak edib

