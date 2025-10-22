Азербайджан обсудил климатические инициативы на конференции ЮНЕСКО
- 22 октября, 2025
- 15:51
Замминистра иностранных дел и главный переговорщик СОР29 Ялчын Рафиев 22 октября принял участие в конференции ЮНЕСКО "От Баку до Белена: формирование информированных и устойчивых обществ для климатических действий".
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице СОР29 в соцсети "Х".
Отмечено, что главный переговорщик в ходе конференции подчеркнул партнерство Азербайджана с ЮНЕСКО в повышении устойчивости к изменению климата посредством научных исследований и образовательных программ, а также подтвердил приверженность страны лидерству в глобальных усилиях по обеспечению устойчивого развития.
COP29 Lead Negotiator @YalchinRafiyev today participated in the @UNESCO conference "From Baku to Belém: Building Informed and Sustainable Societies for Climate Action". Speaking at conference, the Lead Negotiator highlighted Azerbaijan's partnership with UNESCO to improve global… pic.twitter.com/LnFBjgsCC8— COP29 Azerbaijan (@COP29_AZ) October 22, 2025