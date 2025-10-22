Yalçın Rəfiyev UNESCO-nun iqlim konfransında iştirak edib
COP29-un Baş danışıqçısı Yalçın Rəfiyev oktyabrın 22-də UNESCO-nun "Bakıdan Belemə: İqlim fəaliyyəti üçün məlumatlı və dayanıqlı cəmiyyətlərin qurulması" adlı konfransında iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un rəsmi "X" hesabında yazılıb.
Bildirilib ki, Baş danışıqçı konfransda çıxışı zamanı elmi tədqiqatlar və təhsil proqramları vasitəsilə qlobal iqlimə davamlılığın artırılması məqsədilə Azərbaycanın UNESCO ilə tərəfdaşlığını vurğulayıb və bu ölkənin qlobal davamlılıq səylərinə rəhbərlik etməkdə öhdəliyini bir daha təsdiqləyib.
