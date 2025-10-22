İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Yalçın Rəfiyev UNESCO-nun iqlim konfransında iştirak edib

    COP29
    • 22 oktyabr, 2025
    • 15:25
    Yalçın Rəfiyev UNESCO-nun iqlim konfransında iştirak edib

    COP29-un Baş danışıqçısı Yalçın Rəfiyev oktyabrın 22-də UNESCO-nun "Bakıdan Belemə: İqlim fəaliyyəti üçün məlumatlı və dayanıqlı cəmiyyətlərin qurulması" adlı konfransında iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un rəsmi "X" hesabında yazılıb.

    Bildirilib ki, Baş danışıqçı konfransda çıxışı zamanı elmi tədqiqatlar və təhsil proqramları vasitəsilə qlobal iqlimə davamlılığın artırılması məqsədilə Azərbaycanın UNESCO ilə tərəfdaşlığını vurğulayıb və bu ölkənin qlobal davamlılıq səylərinə rəhbərlik etməkdə öhdəliyini bir daha təsdiqləyib.

