Азербайджан и Оман обсудили перспективы сотрудничества в сфере транспорта, зеленой энергии

17:02

В рамках COP29 состоялся обмен мнениями о возможностях двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Управлением по инвестициям Омана.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, эти темы обсуждались на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с главным инвестиционным директором Управлением по инвестициям Омана Ибрагимом Аль-Исри.

На встрече стороны обсудили развитие экономических связей с Оманом в контексте положительной экономической динамики между Азербайджаном и странами Персидского залива.

Кроме этого, на встрече обсуждена деятельность Управления по инвестициям Омана в сфере создания фондов G2G, а также возможности двустороннего и регионального сотрудничества.

"В ходе встречи рассмотрен взаимный стратегический инвестиционный потенциал, который будет способствовать устойчивому развитию наших стран в промышленности, зеленой энергетике, логистике и других сферах", - подчеркивает Минэкономики.