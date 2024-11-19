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Азербайджан и Оман обсудили перспективы сотрудничества в сфере транспорта, зеленой энергии

Азербайджан и Оман обсудили перспективы сотрудничества в сфере транспорта, зеленой энергии 17:02
COP29
19 ноября 2024 г. 17:32
Азербайджан и Оман обсудили перспективы сотрудничества в сфере транспорта, зеленой энергии

В рамках COP29 состоялся обмен мнениями о возможностях двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Управлением по инвестициям Омана.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, эти темы обсуждались на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с главным инвестиционным директором Управлением по инвестициям Омана Ибрагимом Аль-Исри.

На встрече стороны обсудили развитие экономических связей с Оманом в контексте положительной экономической динамики между Азербайджаном и странами Персидского залива.

Кроме этого, на встрече обсуждена деятельность Управления по инвестициям Омана в сфере создания фондов G2G, а также возможности двустороннего и регионального сотрудничества.

"В ходе встречи рассмотрен взаимный стратегический инвестиционный потенциал, который будет способствовать устойчивому развитию наших стран в промышленности, зеленой энергетике, логистике и других сферах", - подчеркивает Минэкономики.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Oman discuss prospects for cooperation in transport and green energy
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Oman İnvestisiya Təşkilatı ilə tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

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