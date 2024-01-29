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Азербайджан и Дания обсудили процесс подготовки к COP29

Азербайджан и Дания обсудили процесс подготовки к COP29 Делегация во главе с послом-нерезидентом Королевства Дания в Азербайджане Дэнни Аннаном встретилась с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.
COP29
29 января 2024 г. 14:52
Азербайджан и Дания обсудили процесс подготовки к COP29

Делегация во главе с послом-нерезидентом Королевства Дании в Азербайджане Дэнни Аннаном встретилась с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Об этом сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно процесса подготовки к предстоящей в Азербайджане в ноябре 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

В то же время были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами в области охраны окружающей среды.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Denmark mull preparation process for COP29
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Danimarka arasında COP29-a hazırlıq prosesi müzakirə edilib

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