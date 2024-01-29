Азербайджан и Дания обсудили процесс подготовки к COP29

Делегация во главе с послом-нерезидентом Королевства Дания в Азербайджане Дэнни Аннаном встретилась с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Делегация во главе с послом-нерезидентом Королевства Дании в Азербайджане Дэнни Аннаном встретилась с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Об этом сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно процесса подготовки к предстоящей в Азербайджане в ноябре 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

В то же время были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами в области охраны окружающей среды.