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Азербайджан и АБИИ обсудили основные направления потенциального сотрудничества

Азербайджан и АБИИ обсудили основные направления потенциального сотрудничества Азербайджаном обсудил с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) основные направления потенциального сотрудничества, в том числе перспективные проекты по зеленой энергетике и развитию инфраструктуры.
COP29
15 ноября 2024 г. 13:14
Азербайджан и АБИИ обсудили основные направления потенциального сотрудничества

Азербайджаном обсудил с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) основные направления потенциального сотрудничества, в том числе перспективные проекты по зеленой энергетике и развитию инфраструктуры.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с президентом АБИИ Джином Лигуном в рамках COP29.

Джаббаров отметил, что Азербайджан сотрудничает с АБИИ с 2016 года и придает большое значение данному партнерству. Он подчеркнул, что АБИИ поддерживает развитие инфраструктуры в странах-членах.

Он также рассказал о проделанной в Азербайджане работе в сфере обеспечения устойчивого развития, включая переход к зеленой экономике и продвижение зеленой энергии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla AİİB potensial əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini müzakirə edib

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