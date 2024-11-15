Азербайджан и АБИИ обсудили основные направления потенциального сотрудничества

Азербайджаном обсудил с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) основные направления потенциального сотрудничества, в том числе перспективные проекты по зеленой энергетике и развитию инфраструктуры.

Азербайджаном обсудил с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) основные направления потенциального сотрудничества, в том числе перспективные проекты по зеленой энергетике и развитию инфраструктуры.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с президентом АБИИ Джином Лигуном в рамках COP29.

Джаббаров отметил, что Азербайджан сотрудничает с АБИИ с 2016 года и придает большое значение данному партнерству. Он подчеркнул, что АБИИ поддерживает развитие инфраструктуры в странах-членах.

Он также рассказал о проделанной в Азербайджане работе в сфере обеспечения устойчивого развития, включая переход к зеленой экономике и продвижение зеленой энергии.