Азербайджан будет сотрудничать с Коалицией министров финансов по борьбе с изменением климата

Азербайджан будет сотрудничать с Коалицией министров финансов в поддержку борьбы с изменением климата в вопросах, вытекающих из Рамочной конвенции по изменению климата.

Азербайджан будет сотрудничать с представителями Коалиции министров финансов в поддержку борьбы с изменением климата в вопросах, вытекающих из Рамочной конвенции по изменению климата.

Об этом Report сообщили в Министерстве финансов.

Министерство финансов Азербайджана было представлено на заседании коалиции, организованном в Гааге, как представитель страны, принимающей в этом году 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).

На церемонии открытия в формате видеоконференции выступил директор Агентства по управлению госдолгом и финансовыми обязательствами при министерстве Азер Мурсагулов.

Мурсагулов выразил благодарность странам, поддержавшим кандидатуру Азербайджана на проведение СОР29. Он также подчеркнул важность климатического финансирования, которое стало основным призывом в повестке СОР29. Мурсагулов призвал членов коалиции к сотрудничеству в вопросах, вытекающих из Рамочной конвенции по изменению климата.

Сопредседатели коалиции поздравили Азербайджан с проведением СОР29, и подчеркнули готовность к тесному сотрудничеству в этом направлении.