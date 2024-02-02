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Азербайджан будет сотрудничать с Коалицией министров финансов по борьбе с изменением климата

Азербайджан будет сотрудничать с Коалицией министров финансов по борьбе с изменением климата Азербайджан будет сотрудничать с Коалицией министров финансов в поддержку борьбы с изменением климата в вопросах, вытекающих из Рамочной конвенции по изменению климата.
COP29
2 февраля 2024 г. 19:51
Азербайджан будет сотрудничать с Коалицией министров финансов по борьбе с изменением климата

Азербайджан будет сотрудничать с представителями Коалиции министров финансов в поддержку борьбы с изменением климата в вопросах, вытекающих из Рамочной конвенции по изменению климата.

Об этом Report сообщили в Министерстве финансов.

Министерство финансов Азербайджана было представлено на заседании коалиции, организованном в Гааге, как представитель страны, принимающей в этом году 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).

На церемонии открытия в формате видеоконференции выступил директор Агентства по управлению госдолгом и финансовыми обязательствами при министерстве Азер Мурсагулов.

Мурсагулов выразил благодарность странам, поддержавшим кандидатуру Азербайджана на проведение СОР29. Он также подчеркнул важность климатического финансирования, которое стало основным призывом в повестке СОР29. Мурсагулов призвал членов коалиции к сотрудничеству в вопросах, вытекающих из Рамочной конвенции по изменению климата.

Сопредседатели коалиции поздравили Азербайджан с проведением СОР29, и подчеркнули готовность к тесному сотрудничеству в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Maliyyə Nazirlərinin İqlim Fəaliyyəti üzrə Koalisiyasının nümayəndələri ilə əməkdaşlıq edəcək

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