    Антониу Кошта: Окно возможностей для климатических действий стремительно закрывается

    COP29
    • 08 ноября, 2025
    • 12:34
    ЕС остается приверженным климатическим мерам и призывает все стороны работать сообща.

    Как передает Report, об этом на своей странице в социальной сети "Х" заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

    "30-я Конференция сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР30) проходит в решающий момент в нашей борьбе с изменением климата. Окно возможностей для действий стремительно закрывается. ЕС привержено обязательству в отношении дальнейших климатических действий, но нам необходимо действовать сообща ради устойчивого и справедливого будущего для всех", - сказал он.

    Кошта также поблагодарил президента Бразилии Лулу да Сильва за проведение СОР30.

    COP30 COP29 Антониу Кошта изменение климата Европейский совет

