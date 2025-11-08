Антониу Кошта: Окно возможностей для климатических действий стремительно закрывается
COP29
- 08 ноября, 2025
- 12:34
ЕС остается приверженным климатическим мерам и призывает все стороны работать сообща.
Как передает Report, об этом на своей странице в социальной сети "Х" заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.
"30-я Конференция сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР30) проходит в решающий момент в нашей борьбе с изменением климата. Окно возможностей для действий стремительно закрывается. ЕС привержено обязательству в отношении дальнейших климатических действий, но нам необходимо действовать сообща ради устойчивого и справедливого будущего для всех", - сказал он.
Кошта также поблагодарил президента Бразилии Лулу да Сильва за проведение СОР30.
