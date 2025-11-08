İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Antonio Koşta: İqlim tədbirləri üçün imkanlar pəncərəsi sürətlə bağlanır

    COP29
    • 08 noyabr, 2025
    • 13:00
    Antonio Koşta: İqlim tədbirləri üçün imkanlar pəncərəsi sürətlə bağlanır
    Antonio Koşta

    Avropa İttifaqı (Aİ) iqlim tədbirlərinə sadiq qalır və bütün tərəfləri birlikdə işləməyə çağırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antonio Koşta özünün "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 30-cu sessiyası (COP30) iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəmizdə həlledici bir anda keçirilir. Tədbirlər üçün imkanlar pəncərəsi sürətlə bağlanır. Aİ iqlim dəyişikliyi ilə bağlı tədbirləri davam etdirməyə sadiqdir, ancaq hər kəs üçün dayanıqlı və ədalətli gələcək naminə birlikdə hərəkət etməliyik", - o bildirib.

    A.Koşta, həmçinin COP30-u təşkil etdiyi üçün Braziliya Prezidenti Lula da Silvaya təşəkkür edib.

    Avropa İttifaqı Antonio Koşta COP30
    Антониу Кошта: Окно возможностей для климатических действий стремительно закрывается

    Son xəbərlər

    13:10

    "Ayaks"ın rəhbərliyi Mark Overmarsa yenidən vəzifə vermək istəyir

    Futbol
    13:09
    Video

    Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi parad keçirilir - CANLI

    Hərbi
    13:07

    Qazaxıstan müdafiə naziri hərbi paradda iştirak etmək üçün Bakıya gəlib

    Xarici siyasət
    13:04
    Foto

    Bakı sakinləri Zəfərin beşinci ildönümünü qeyd edir - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:00

    Antonio Koşta: İqlim tədbirləri üçün imkanlar pəncərəsi sürətlə bağlanır

    COP29
    12:57
    Video

    "Haber Global": Azərbaycan zəfərə gedən yolu cəbhədə və diplomatik masada ilmə-ilmə işlədi

    Xarici siyasət
    12:57

    Müharibə iştirakçısı: Bu gün keçiriləcək hərbi parad insanda fəxr hissi oyadır

    Daxili siyasət
    12:56

    NEQSOL Holding şəhid ailələrinə və qazilərə dəstəyini davam etdirir

    Biznes
    12:56

    Qazi: Xalqın üzündəki sevinci görəndə deyirəm ki, bunun üçün döyüşməyə dəyərdi

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti