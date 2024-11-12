Анджей Дуда: Мы впечатлены уровнем организации COP29

Польша впечатлена уровнем организации 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проходящей в Баку.

Польша впечатлена уровнем организации 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проходящей в Баку.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Польши Анджей Дуда в кулуарах климатической конференции.

"Очень рад, что принял участие в открытии этого климатического саммита в Баку. Мы впечатлены его организацией, в связи с чем поздравляем принимающую сторону - Азербайджан и главу государства президента Ильхама Алиева. У Польши есть опыт организации мирового саммита, и я могу со всей ответственностью сказать, что здесь в Баку все прекрасно организовано", - сказал он.

Президент Дуда также выразил надежду, что на COP29 будут приняты важные решения, особенно для тех стран, которые серьезно относятся к вопросам климатической политики и рассматривают защиту климата как важный элемент развития.