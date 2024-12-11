Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата

Итоги прошедшего СОР29 являются лучшим доказательством готовности Азербайджана к достижению поставленных климатических целей не только на внутригосударственном, но и на международном уровне.

Итоги прошедшего СОР29 являются лучшим доказательством готовности Азербайджана к достижению поставленных климатических целей не только на внутригосударственном, но и на международном уровне.

Об этом Report заявил бывший вице-президент Рамочной конвенции по изменению климата, член бюро COP Андрей Боич (Andrej Bojic).

По его словам, достигнутый в Баку прогресс является историческим достижением в области углеродных рынков.

"Спустя почти десять лет переговоров страны пришли к окончательному соглашению о функционировании углеродных рынков в рамках Парижского соглашения. Это позволит наконец ввести в действие механизм углеродных кредитов и торговлю ими", - сказал он.

По словам бывшего вице-президента, достигнутое в Баку соглашение обеспечивает ясность в координации торговли квотами на углеродные выбросы и кредиты.

"Я искренне верю, что принятие Статьи 6 является исторической вехой в установлении сотрудничества на углеродных рынках для повышения климатических амбиций и мобилизации климатического финансирования", - сказал Боич.

По его мнению, это поможет странам быстрее и дешевле реализовать свои климатические амбиции и добиться прогресса в сокращении глобальных выбросов вдвое за это десятилетие.

Эксперт также отметил, что Статья 6 позволяет сторонам снизить затраты на борьбу с выбросами путем совместной работы в рамках так называемого кооперативного подхода, который создает передаваемые на международном уровне результаты по предотвращению изменения климата (ITMOs).

А.Боич считает, что теперь страны могут ускорить климатические действия, а также мобилизовать финансирование частного сектора для выполнения своих национально определяемых вкладов (NDC).

Поэтому можно сказать, СОР29 оставил след в истории борьбы с изменениями климата, отметил Боич. "Решения, единогласно принятые по Статье 6 в Баку, сыграют ключевую роль в обеспечении экологической целостности и прозрачности углеродных рынков за счет реальных сокращений выбросов, а также раскроют огромный потенциал для стимулирования глобальных климатических инвестиций", - подытожил он.