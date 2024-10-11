Алессандра Роккасальво: Азербайджан выступает за многосторонний подход к борьбе с изменением климата

Правительство Азербайджана является реальным сторонником многосторонней системы подхода к вопросу борьбы с изменением климата.

Правительство Азербайджана является реальным сторонником многосторонней системы подхода к вопросу борьбы с изменением климата.

Как передает Report, об этом сказала резидент-представитель UNDP в Азербайджане Алессандра Роккасальво на панельной сессии в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

“Мы здесь для борьбы с изменением климата. Но это должно быть сделано современным способом, который принесет пользу населению, повысит квалификацию людей и даст им надежду на будущее. В связи с этим я хочу сказать большое спасибо Азербайджану за то, что он является реальным сторонником многосторонней системы. В наше время это не так просто. И да, вместе мы сильнее", отметила она.