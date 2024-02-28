Аль Хурдажи: "Миссия 1,5°C" замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды

В последнем научном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата показано, что ограничение потепления до 1.5°C снизит рост ВВП примерно на десятую долю процента (0.09-0.14%) в год или на 2.6-4.2% к 2050 году.

В последнем шестом научном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) указано, что удержание глобального роста температуры на уровне не выше 1.5°C замедлит рост глобального ВВП примерно на десятую долю процента (0.09-0.14%) в год или на 2.6-4.2% к 2050 году.

Об этом Report заявил научный сотрудник Имперского колледжа Лондона доктор Алаа Аль-Хурдажи, говоря о значимости соглашений о климате и договоренностей в рамках СОР.

Но, по его словам, даже при этом мировой ВВП продолжит расти. "Кроме того, эти издержки не учитывают экономические выгоды от предотвращения последствий изменения климата", - сказал он, добавив, что потери будут варьироваться от страны к стране и точную оценку сложно дать, поскольку она зависит от принятых мер.

"Данная оценка не учитывает экономические выгоды, связанные с предотвращением последствий изменения климата, которые могут уничтожить привычный уклад жизни, средства к существованию, имущество и инфраструктуру", - подчеркнул Аль-Хурдажи.

Ученый считает, что сдерживание глобального потепления означает предотвращение более серьезных последствий и преимущества в здравоохранении, вопросах продовольственной и водной безопасности.

Он также считает, что подобный шаг окупит себя в будущем.

Ученый отметил, что восстановление лесов и природных экосистем для поглощения СО2 поможет быстро сократить выбросы и обойдется меньше, чем суммы выделяемых субсидий.

"Меры по снижению выбросов такие, как сокращение вырубки лесов и более эффективное использование энергии принесут выгоды, превышающие затраты на эти цели", - подытожил Аль-Хурдажи.

Как известно, в ноябре в Баку пройдет 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), где участники будут обсуждать дальнейшее продвижение климатической повестки и достижение "цели 1.5°C".