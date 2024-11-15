Актоты Раимкулова: Цифровизация - важный элемент восстановления объектов культуры, пострадавших от изменения климата

Изменение климата представляет серьезную угрозу сохранению культурного наследия.
Как сообщает Report, об это заявила президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова.
"В борьбе с изменением климата нам важно помнить, что это не только технологическая или политическая проблема, но и культурная. Ведь изменение климата оказывает значительное влияние как на материальные, так и на нематериальные аспекты культурного наследия", - сказала Раимкулова в ходе министерской встречи на "полях" COP29 в Баку.
По ее словам, важно помнить, что в условиях глобального потепления, наводнений, разрушений, стихийных бедствий, землетрясений культурные объекты также находятся под угрозой: "Мы должны быть готовы восстанавливать уникальные памятники во время стихийных бедствий и изменения климата. Имели место случаи, когда государствам было сложно восстанавливать памятники военного значения, поскольку война не позволяла восстановить разрушенные объекты".
Она считает, что в этом аспекте актуальность приобретает цифровизация и цифровой анализ объектов культуры. "В этом направлении Фондом активно предпринимаются шаги по ознакомлению с материальным и культурным наследием и региональными мероприятиями дворцовых комплексов в Казахстане, Узбекистане, Венгрии, Турции, Азербайджане и во многих других странах", - отметила она.
Раимкулова добавила, что особое внимание уделяется работе в Карабахском регионе Азербайджана.