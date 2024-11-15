Актоты Раимкулова: Цифровизация - важный элемент восстановления объектов культуры, пострадавших от изменения климата

Изменение климата представляет серьезную угрозу сохранению культурного наследия.

Изменение климата представляет серьезную угрозу сохранению культурного наследия.

Как сообщает Report, об это заявила президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова.

"В борьбе с изменением климата нам важно помнить, что это не только технологическая или политическая проблема, но и культурная. Ведь изменение климата оказывает значительное влияние как на материальные, так и на нематериальные аспекты культурного наследия", - сказала Раимкулова в ходе министерской встречи на "полях" COP29 в Баку.

По ее словам, важно помнить, что в условиях глобального потепления, наводнений, разрушений, стихийных бедствий, землетрясений культурные объекты также находятся под угрозой: "Мы должны быть готовы восстанавливать уникальные памятники во время стихийных бедствий и изменения климата. Имели место случаи, когда государствам было сложно восстанавливать памятники военного значения, поскольку война не позволяла восстановить разрушенные объекты".

Она считает, что в этом аспекте актуальность приобретает цифровизация и цифровой анализ объектов культуры. "В этом направлении Фондом активно предпринимаются шаги по ознакомлению с материальным и культурным наследием и региональными мероприятиями дворцовых комплексов в Казахстане, Узбекистане, Венгрии, Турции, Азербайджане и во многих других странах", - отметила она.

Раимкулова добавила, что особое внимание уделяется работе в Карабахском регионе Азербайджана.