Агентство Report и Саудовский Центр устойчивости и климата расширяют сотрудничество

Азербайджанское агентство Report и Центр устойчивости и климата (CSC) при Университете принца Султана (Саудовская Аравия) расширяют сотрудничество в рамках подписанного в этом году меморандума.

Азербайджанское агентство Report и Центр устойчивости и климата (CSC) при Университете принца Султана (Саудовская Аравия) расширяют сотрудничество в рамках подписанного в этом году меморандума.

Как передает Report, совместная работа в преддверии конференций сторон трех конвенций Рио - по биоразнообразию, климату и опустыниванию, которые проводятся в этом году, охватывает несколько ключевых направлений: проведение тематических исследований по целям устойчивого развития, подготовка совместных отчетов о развитии климатических достижений на Ближнем Востоке и в Северной Африке, развитие экологического образования и формирование новых партнерских связей.

В интервью BakuTV основатель Центра устойчивости и климата, профессор Мохаммад Нуруннаби, курирующий саудовскую зеленую инициативу, поделился деталями партнерства и рассказал о стратегической роли Центра в реализации климатически программ.

"В сотрудничестве с Report мы организовали несколько мероприятий на тему "Солидарность во имя зеленого мира", как гласит девиз COP29. Благодаря этому партнерству мы углубляемся в вопросы устойчивого развития и климата в рамках сотрудничества Азербайджана и Саудовской Аравии. Наши инициативы включают помимо прочего конференции, вебинары и другие мероприятия, направленные на содействие в сфере климата", - отметил он.

По словам Нуруннаби, зеленая инициатива Ближнего Востока и 77 проектов в рамках Зеленой инициативы Саудовской Аравии являются неотъемлемой частью усилий по борьбе с изменением климата.

"Сотрудничество между Саудовской Аравией, Азербайджаном и другими странами имеет решающее значение в достижении устойчивого развития планеты. Я верю, что с помощью этих платформ мы сможем добиться значимых изменений. Опыт участия в конференции в Азербайджане был невероятно полезным. Люди, город и страна - замечательные. Для меня большая честь участвовать в COP29 - мероприятии, которое станет знаковым для вклада страны и региона в устойчивое развитие и борьбу с изменением климата", - подытожил глава центра.