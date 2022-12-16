FIFA отказалась транслировать обращение Зеленского перед финалом ЧМ

Международная федерация футбола (FIFA) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед началом финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Международная федерация футбола (FIFA) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед началом финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает американский телеканал CNN.

Источники сообщили, что в офисе Зеленского были удивлены отказом FIFA показать обращение президента Украины. Уточняется, что переговоры между федерацией и украинской стороной продолжаются.

4 ноября федерация призвала участников чемпионата мира в Катаре не втягивать футбол в политику.

Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря, в нем сыграют сборные Аргентины и Франции. Встреча состоится на Национальном стадионе в Лусаиле.