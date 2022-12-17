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ЧМ-2022: Сегодня состоится игра за третье место

ЧМ-2022: Сегодня состоится игра за третье место Сегодня определится обладатель третьего места в чемпионате мира по футболу в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
17 декабря 2022 г. 07:35
ЧМ-2022: Сегодня состоится игра за третье место

Сегодня определится обладатель третьего места в чемпионате мира по футболу в Катаре.

Как сообщает Report, в противостоянии за бронзовые медали сойдутся сборные Хорватии и Марокко. Матч будет судить арбитр ФИФА Абдулрахман Аль-Джассим. Игра на стадионе Халифа начнется в 19:00 по бакинскому времени.

Примечательно, что обе команды вышли в плей-офф из группы F. Представитель африканского континента завершил групповой этап мундиаля на первом месте, набрав семь очков, а европейцы стали вторыми с пятью очками. Очная встреча в группе завершилась нулевой ничьей.

Если Хорватия выиграет, она во второй раз в своей истории станет обладательницей третьего места. "Шахматные" впервые взяли бронзу мундиаля на ЧМ-1998 во Франции, победив Нидерланды со счетом 2:1.

Однако, сборная Марокко до сих пор не играла за медали мирового первенства.

Отметим, что финал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции состоится днем позже, 18 декабря.

ЧМ-2022

Игра за 3-е место

17 декабря

19:00. Хорватия - Марокко
Судья: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар)
Стадион "Халифа".

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Bu gün 3-cü yer uğrunda oyun keçiriləcək

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