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ЧМ-2022: Начался матч Аргентина - Мексика

ЧМ-2022: Начался матч Аргентина - Мексика Сборная Аргентины сыграет с командой Мексики в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
26 ноября 2022 г. 23:11
ЧМ-2022: Начался матч Аргентина - Мексика

В рамках второго тура группы С чемпионата мира начался матч Аргентина - Мексика, который проходит в Катаре.

Как сообщает Report, игра началась в 23:00 по бакинскому времени.

22:24

Сборная Аргентины сыграет с командой Мексики в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Как передает Report, стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Аргентина: Мартинес, Монтьель, Отаменди, Мартинес, Акунья, Ди Мария, Де Пауль, Родригес, Мак Аллистер, Месси, Мартинес.

Мексика: Очоа, Альварес, Морено, Араухо, Монтес, Гальярдо, Гуардадо, Эррера, Чавес, Лосано, Вега.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Argentina - Meksika matçı başlayıb

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