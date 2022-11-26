ЧМ-2022: Начался матч Аргентина - Мексика

В рамках второго тура группы С чемпионата мира начался матч Аргентина - Мексика, который проходит в Катаре.
Как сообщает Report, игра началась в 23:00 по бакинскому времени.
22:24
Сборная Аргентины сыграет с командой Мексики в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.
Как передает Report, стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Аргентина: Мартинес, Монтьель, Отаменди, Мартинес, Акунья, Ди Мария, Де Пауль, Родригес, Мак Аллистер, Месси, Мартинес.
Мексика: Очоа, Альварес, Морено, Араухо, Монтес, Гальярдо, Гуардадо, Эррера, Чавес, Лосано, Вега.