ЧМ-2022: Начался матч Аргентина - Мексика

Сборная Аргентины сыграет с командой Мексики в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

В рамках второго тура группы С чемпионата мира начался матч Аргентина - Мексика, который проходит в Катаре.

Как сообщает Report, игра началась в 23:00 по бакинскому времени.

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Сборная Аргентины сыграет с командой Мексики в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Как передает Report, стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Аргентина: Мартинес, Монтьель, Отаменди, Мартинес, Акунья, Ди Мария, Де Пауль, Родригес, Мак Аллистер, Месси, Мартинес.

Мексика: Очоа, Альварес, Морено, Араухо, Монтес, Гальярдо, Гуардадо, Эррера, Чавес, Лосано, Вега.