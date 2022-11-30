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ЧМ-2022: Начался матч между сборными Польши и Аргентины

ЧМ-2022: Начался матч между сборными Польши и Аргентины Определились стартовые составы сборных Польши и Аргентины, которые сойдутся в третьем туре группы C на чемпионате мира в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
30 ноября 2022 г. 23:02
ЧМ-2022: Начался матч между сборными Польши и Аргентины

Начался матч III тура группы С на чемпионате мира в Катаре между сборными Польши и Аргентины.

Как сообщает Report, стартовый свисток прозвучал в 23:00 по бакинскому времени.

22:06

Определились стартовые составы сборных Польши и Аргентины, которые сойдутся в матче третьего тура в группе C чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает Report, команды выйдут на поле со следующими составами:

Польша: Войцех Щенсный, Бартош Берешиньский, Кристиан Белик, Метти Кеш, Пшемыслав Франковский, Камиль Глик, Якуб Кивер, Гжегож Крыховяк, Роберт Левандовски (К), Петр Зелински, Кароль Свидерский.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Николас Отаменди, Науэль Молина, Маркос Акунья, Хулиан Альварес, Родриго де Поль, Энцо Фернандес, Кристиан Ромеро, Алексис Макаллистер, Анхель Ди Мария, Лионель Месси (К).

Отметим, что игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Polşa - Argentina oyunu başlayıb

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