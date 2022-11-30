ЧМ-2022: Начался матч между сборными Польши и Аргентины

Определились стартовые составы сборных Польши и Аргентины, которые сойдутся в третьем туре группы C на чемпионате мира в Катаре.

Начался матч III тура группы С на чемпионате мира в Катаре между сборными Польши и Аргентины.

Как сообщает Report , стартовый свисток прозвучал в 23:00 по бакинскому времени.

22:06

Определились стартовые составы сборных Польши и Аргентины, которые сойдутся в матче третьего тура в группе C чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает Report , команды выйдут на поле со следующими составами:

Польша: Войцех Щенсный, Бартош Берешиньский, Кристиан Белик, Метти Кеш, Пшемыслав Франковский, Камиль Глик, Якуб Кивер, Гжегож Крыховяк, Роберт Левандовски (К), Петр Зелински, Кароль Свидерский.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Николас Отаменди, Науэль Молина, Маркос Акунья, Хулиан Альварес, Родриго де Поль, Энцо Фернандес, Кристиан Ромеро, Алексис Макаллистер, Анхель Ди Мария, Лионель Месси (К).

Отметим, что игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.