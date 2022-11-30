ЧМ-2022: Начался матч между сборными Польши и Аргентины

Начался матч III тура группы С на чемпионате мира в Катаре между сборными Польши и Аргентины.
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Определились стартовые составы сборных Польши и Аргентины, которые сойдутся в матче третьего тура в группе C чемпионата мира в Катаре.
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Польша: Войцех Щенсный, Бартош Берешиньский, Кристиан Белик, Метти Кеш, Пшемыслав Франковский, Камиль Глик, Якуб Кивер, Гжегож Крыховяк, Роберт Левандовски (К), Петр Зелински, Кароль Свидерский.
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Николас Отаменди, Науэль Молина, Маркос Акунья, Хулиан Альварес, Родриго де Поль, Энцо Фернандес, Кристиан Ромеро, Алексис Макаллистер, Анхель Ди Мария, Лионель Месси (К).
Отметим, что игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.