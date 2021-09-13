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Земельные участки и стройматериалы подорожали

Земельные участки и стройматериалы подорожали В августе этого года цены на рынке земельных участков Баку выросли на 3,78%, в годовом сравнении снизились на 2,87%
Бизнес
13 сентября 2021 г. 13:46
Земельные участки и стройматериалы подорожали

В августе этого года цены на рынке земельных участков Баку выросли на 3,78%, в годовом сравнении снизились на 2,87%.

Об этом Report сообщил председатель Азербайджанского общества оценщиков, генеральный директор консалтинговой и оценочной компании MBA, эксперт по рынку недвижимости Нусрат Ибрагимов.

Ибрагимов отметил, что наиболее дорогие участки в пригородах Баку находятся в Мардакяне, Шувялане, Бузовна, Бильгя:

"В среднем на этих территориях стоимость одной сотки земли составляет около 40 тысяч манатов. Более дешевые участки в Говсане, Гарадаге. Цена за сотку земли на этих территориях составляет примерно 1 000-1 200 манатов".

“Рост цен на рынке строительных материалов за месяц составил 0,73%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 12,53%”, - сказал Н. Ибрагимов.

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