Земельные участки и стройматериалы подорожали

В августе этого года цены на рынке земельных участков Баку выросли на 3,78%, в годовом сравнении снизились на 2,87%

В августе этого года цены на рынке земельных участков Баку выросли на 3,78%, в годовом сравнении снизились на 2,87%.

Об этом Report сообщил председатель Азербайджанского общества оценщиков, генеральный директор консалтинговой и оценочной компании MBA, эксперт по рынку недвижимости Нусрат Ибрагимов.

Ибрагимов отметил, что наиболее дорогие участки в пригородах Баку находятся в Мардакяне, Шувялане, Бузовна, Бильгя:

"В среднем на этих территориях стоимость одной сотки земли составляет около 40 тысяч манатов. Более дешевые участки в Говсане, Гарадаге. Цена за сотку земли на этих территориях составляет примерно 1 000-1 200 манатов".

“Рост цен на рынке строительных материалов за месяц составил 0,73%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 12,53%”, - сказал Н. Ибрагимов.