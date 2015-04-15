Сари. 15 апреля. REPORT.AZ/ Завод по производству цемента Мазандарана намерен увеличить объем экспорта в Азербайджан.

Как передает Report, об этом на встрече с находящимися в Иране азербайджанскими журналистами заявил заместитель директора цементного завода "Нека" в Мазандаране Бахрам Латифи.

Он отметил, что компания удовлетворена сотрудничеством с Азербайджаном: "Мы сотрудничаем также с Казахстаном, Туркменистаном, однако нашим самым близким партнером является именно Азербайджан. Мы уже 5 лет сотрудничаем с Азербайджаном и в год экспортируем продукцию в объеме 680-700 тыс. тонн. В прошлом году в Азербайджан было экспортировано 680 тыс. тонн цемента и клинкера, но это меньше, по сравнению с прошлыми годами. Причиной этому является открытие заводов по производству цемента в Азербайджане и увеличение производства".

Замдиректора добавил, что производимая компанией продукция отвечает международным требованиям и поэтому пользуется популярностью у азербайджанских бизнесменов: "Предприниматели Азербайджана в основном покупают у нас цемент марки М400 и М500".