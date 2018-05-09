 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Заседание азербайджано-иранской межправкомиссии состоится до конца года

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "До конца года планируется провести заседание государственной комиссии по экономической, торговой и гуманитарной сфере между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран".

    Об этом Report сообщил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

    По его словам, последнее заседание комиссии состоялось в Иране: "Сейчас по этому вопросу ведутся переговоры".

    Посол коснулся сотрудничества Азербайджана и Ирана в энергетической сфере:

    "Между двумя странами подписано соглашение о сотрудничестве в данной сфере. Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на этой неделе посетил Иран и провел очень плодотворные переговоры".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi