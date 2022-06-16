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Замминистра: За последние 18 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза

Замминистра: За последние 18 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза За последние 18 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза.
Бизнес
16 июня 2022 г. 13:18
Замминистра: За последние 18 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза

За последние 18 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на церемонии открытия выставки-ярмарки отечественных компаний Partners and Business Baku 2022.

По его словам, 99% субъектов предпринимательства, действующих в стране, являются субъектами МСП, что свидетельствует о том, что малое и среднее предпринимательство имеет большой потенциал в стране: "По данным на 2022 год, количество зарегистрированных в стране предпринимателей-юридических лиц составило более 170 тысяч, а индивидуальных предпринимателей - 940. Эти цифры являются основными показателями развития в сфере предпринимательства".

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Версия на английском языке Azerbaijan's economy more than triples over past 18 years 
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Son 18 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,4 dəfə böyüyüb”

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