Замминистра: За последние 18 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза

За последние 18 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза.

За последние 18 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на церемонии открытия выставки-ярмарки отечественных компаний Partners and Business Baku 2022.

По его словам, 99% субъектов предпринимательства, действующих в стране, являются субъектами МСП, что свидетельствует о том, что малое и среднее предпринимательство имеет большой потенциал в стране: "По данным на 2022 год, количество зарегистрированных в стране предпринимателей-юридических лиц составило более 170 тысяч, а индивидуальных предпринимателей - 940. Эти цифры являются основными показателями развития в сфере предпринимательства".