В Азербайджане пассажирские перевозки по железной дороге в апреле выросли на 22%

Пассажирские перевозки пригородными и междугородними поездами ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в апреле этого года выросли на 21,4% - до 684,862 тыс. человек.

Пассажирские перевозки пригородными и междугородними поездами ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в апреле этого года выросли на 21,4% - до 684,862 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, в апреле 95,8% или 656,269 тыс. пассажиров совершили поездки по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.

Это на 21,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период пассажиропоток на железнодорожной линии Баку-Агстафа-Баку увеличился на 6,3% - до 24,975 тыс. человек, а на железнодорожной линии Баку-Габала-Баку - в 2,2 раза - до 3,618 тыс. человек.