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В Азербайджане за 4 месяца выдано 180 тыс. сертификатов ASAN Imza

В Азербайджане за 4 месяца выдано 180 тыс. сертификатов ASAN Imza В январе-апреле 2024 года в Азербайджане по 110 054 заявкам выдано 180 527 сертификатов ASAN Imza.
Бизнес
8 мая 2024 г. 11:30
В Азербайджане за 4 месяца выдано 180 тыс. сертификатов ASAN Imza

В январе-апреле 2024 года в Азербайджане по 110 054 заявкам выдано 180 527 сертификатов ASAN Imza.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

За 4 месяца были даны ответы на более чем 11 тыс. письменных обращений, поступивших от налогоплательщиков, им было направлено около 4,9 млн информационных уведомлений (писем).

За отчетный период проведено 119 встреч с участием 2 261 налогоплательщика, адресные услуги оказаны 1 887 налогоплательщикам, с целью информирования на их мобильные номера отправлено более 1,2 млн SMS.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 4 ayda 180 min "ASAN İmza" sertifikatı verilib

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