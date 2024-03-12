О нас

Замминистра: Хорватские компании приглашены к участию в проектах, реализуемых в Карабахе

Замминистра: Хорватские компании приглашены к участию в проектах, реализуемых в Карабахе Хорватские компании приглашены к участию в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Они обладают большим потенциалом для деятельности в Азербайджане.
Бизнес
12 марта 2024 г. 16:30
Замминистра: Хорватские компании приглашены к участию в проектах, реализуемых в Карабахе

Хорватские компании приглашены к участию в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Они обладают большим потенциалом для деятельности в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра культуры Фарид Джафаров на проходящем в Баку азербайджано-хорватском бизнес-форуме.

По его словам, в последние годы отношения между Азербайджаном и Хорватией развиваются по всем направлениям.

"Согласно статистическим показателям, торговые операции между двумя странами увеличились по сравнению с предыдущим годом. Этот рост более отчетливо проявился в январе текущего года. Имеется большой потенциал для улучшения текущих показателей. Мы считаем, что правительство и частный сектор должны работать сообща для достижения поставленных целей", - сказал Джафаров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan invites Croatian companies to operate in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Xorvatiya şirkətlərini Qarabağda fəaliyyət göstərməyə dəvət edib

Самое важное

Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
11 марта 2024 г. 19:46
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
10 марта 2024 г. 11:09
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
10 марта 2024 г. 10:44
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
8 марта 2024 г. 10:17
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
7 марта 2024 г. 18:45
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
7 марта 2024 г. 18:12
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
7 марта 2024 г. 13:10
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
7 марта 2024 г. 13:10
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
6 марта 2024 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi