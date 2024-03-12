Замминистра: Хорватские компании приглашены к участию в проектах, реализуемых в Карабахе

Хорватские компании приглашены к участию в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Они обладают большим потенциалом для деятельности в Азербайджане.

Хорватские компании приглашены к участию в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Они обладают большим потенциалом для деятельности в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра культуры Фарид Джафаров на проходящем в Баку азербайджано-хорватском бизнес-форуме.

По его словам, в последние годы отношения между Азербайджаном и Хорватией развиваются по всем направлениям.

"Согласно статистическим показателям, торговые операции между двумя странами увеличились по сравнению с предыдущим годом. Этот рост более отчетливо проявился в январе текущего года. Имеется большой потенциал для улучшения текущих показателей. Мы считаем, что правительство и частный сектор должны работать сообща для достижения поставленных целей", - сказал Джафаров.