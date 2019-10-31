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Замминистра: Азербайджан экспортирует фруктовые соки почти в 50 стран

Замминистра: Азербайджан экспортирует фруктовые соки почти в 50 стран

Азербайджанские фруктовые соки поставляются примерно в 50 стран мира.

Как сообщает Report, об этом сегодня на Евразийском форуме в Баку сообщил замминистра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.

По его словам, климатические условия в Азербайджане позволяют производить различную сельскохозяйственную продукцию: "Производство фруктовых соков – традиционная область для республики. Однако на сегодняшний день занято всего 40% отведенных производственных площадей".

Замминистра сообщил, что в прошлом году было произведено 29 млн литров фруктовых соков, а в 2017 году этот показатель составил 22 млн литров: "Одна из главных целей - расширение экспорта фруктовых соков".

Директор миссии USAID Джей Сингх сказал в своем выступлении, что в Азербайджане имеется большой потенциал для производства фруктовых соков. В то же время он добавил, что организация намерена оказывать техническую поддержку Азербайджану: "Важно расширять ненефтяной сектор Азербайджана".

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