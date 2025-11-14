За 10 месяцев в центрах обслуживания налогоплательщиков принято более 400 тыс. человек

В Азербайджане в январе-октябре этого года в центрах обслуживания налогоплательщиков принято 492 470 человек, которым было оказано 786 753 услуги.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе.

Согласно информации, более 276 тыс. обращений касались устных консультаций - разъяснений по вопросам налогового законодательства и администрирования, а свыше 177 тыс. связаны с электронными услугами, включая помощь в подготовке и электронной отправке деклараций, отчетов и различных заявлений.

За отчетный период было обработано более 28,1 тыс. письменных обращений от налогоплательщиков, отправлено около 20,3 млн уведомлений (писем) различного информационного характера, проведено 318 встреч с участием 3 398 налогоплательщиков, оказаны адресные услуги 4 488 налогоплательщикам, на их мобильные номера было отправлено около 3 млн 549 тыс. SMS.