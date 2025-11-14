İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycanda 10 ayda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 492 mindən çox şəxs qəbul edilib

    Biznes
    • 14 noyabr, 2025
    • 12:00
    Azərbaycanda 10 ayda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 492 mindən çox şəxs qəbul edilib

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 492 470 şəxs qəbul edilib və onlara 786 753 sayda xidmət göstərilib.

    Bu barədə "Report"a İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib.

    Məlumata görə, bunlardan 276 mindən çoxu şifahi (vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə əlaqədar sualların cavablandırılması), 177 mindən çoxu isə elektron xidmətlərlə (bəyannamələrin və hesabatların, müxtəlif ərizələrin tərtibatına və elektron formada göndərilməsinə köməklik göstərilməsi) bağlı olub.

    Ümumi elektron xidmətlərin 89,6 %-ni 9 xidmət növü (şifahi və hazır sənədlərin verilməsi ilə bağlı xidmətlər istisna olmaqla) təşkil edib:

    - Bəyannamələrin (hesabatların), cari vergi ödəmələrinin hesablanması barədə arayışın vergi orqanlarına təqdim edilməsi;

    - Vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin dayandırılması;

    - Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin, məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbzin verilməsi;

    - "ASAN İmza" sertifikatlarının verilməsi;

    - Vergi ödəyicilərinə arayışların verilməsi;

    - Vergi ödəyicilərinin uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi;

    - Fiziki şəxslərin uçota alınması və yenidən uçota alınması;

    - Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçota alınması (uçotdan çıxarılması);

    - Fiziki şəxslərin uçotdan çıxarılması.

    Hesabat dövründə vergi ödəyicilərindən daxil olmuş 28,1 mindən çox sayda yazılı müraciət cavablandırılıb, 20,3 milyona yaxın sayda məlumatlandırma xarakterli müxtəlif növ bildiriş (məktub) göndərilib.

    Dövr ərzində 3 398 vergi ödəyicisinin iştirakı ilə 318 görüş keçirilib, 4 488 vergi ödəyicisinə ünvanlı xidmət göstərilib, vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılması məqsədilə onların mobil nömrələrinə 3 milyon 549 minə yaxın SMS göndərilib.

    Dövlət Vergi Xidməti xidmət mərkəzləri

