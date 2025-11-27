Яруб Аль-Куда: Азербайджан может стать воротами для выхода Иордании на рынки стран СНГ
Бизнес
- 27 ноября, 2025
- 12:17
Азербайджан может стать воротами для выхода иорданских компаний на рынки стран СНГ.
Как сообщает Report, об этом заявил министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб Аль-Куда в ходе проходящего в Баку четвертого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией.
"Иордания может стать важными воротами для частного сектора Азербайджана в наш регион. С другой стороны, у Иордании нет присутствия в странах СНГ. А мы знаем, что у Азербайджана отличные политические, экономические и торговые отношения со странами СНГ. И мы в Иордании верим, что Азербайджан может стать для нас основными воротами в эти страны", - заявил Я. Куда.
