Яруб Аль-Куда: Азербайджан может стать воротами для выхода Иордании на рынки стран СНГ

    Бизнес
    • 27 ноября, 2025
    • 12:17
    Азербайджан может стать воротами для выхода иорданских компаний на рынки стран СНГ.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб Аль-Куда в ходе проходящего в Баку четвертого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией.

    "Иордания может стать важными воротами для частного сектора Азербайджана в наш регион. С другой стороны, у Иордании нет присутствия в странах СНГ. А мы знаем, что у Азербайджана отличные политические, экономические и торговые отношения со странами СНГ. И мы в Иордании верим, что Азербайджан может стать для нас основными воротами в эти страны", - заявил Я. Куда.

    Yarub Əl-Kuda: "Azərbaycan İordaniyanın MDB ölkələrinin bazarlarına çıxışı üçün qapı ola bilər"
    Yarub al-Qudah: Azerbaijan can become gateway for Jordan to enter CIS markets

