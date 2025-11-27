Яруб Аль-Куда: Азербайджан может стать воротами для выхода Иордании на рынки стран СНГ

Азербайджан может стать воротами для выхода иорданских компаний на рынки стран СНГ.

Как сообщает Report, об этом заявил министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб Аль-Куда в ходе проходящего в Баку четвертого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией.

"Иордания может стать важными воротами для частного сектора Азербайджана в наш регион. С другой стороны, у Иордании нет присутствия в странах СНГ. А мы знаем, что у Азербайджана отличные политические, экономические и торговые отношения со странами СНГ. И мы в Иордании верим, что Азербайджан может стать для нас основными воротами в эти страны", - заявил Я. Куда.