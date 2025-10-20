Ярослав Ковальчук: "Продукция азербайджанских предприятий поступает на Белорусскую биржу через посредников"

Продукция азербайджанских предприятий поступает на Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) через посредников, как белорусских, так и иностранных.

Об этом в интервью Report заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук.

"Среди таких товаров можно отметить хлопчатобумажные ткани, суровую бязь, алюминиевую ленту и бентонитовый порошок. За 2024-2025 годы объем реализованной через посредников азербайджанской продукции составил около 1,4 млн долларов США", - отметил представитель биржи.

По его словам, информация об этих сделках уже направлена в Азербайджанское Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA).

"Кроме того, аналогичные данные будут доведены и до самих производителей, чтобы они могли оценить масштабы реализации своей продукции и, возможно, принять решение о выходе на биржу напрямую. Мы искренне надеемся, что это станет стимулом для их участия в торгах", – добавил начальник управления.

Я. Ковальчук подчеркнул, что БУТБ - государственная организация, и ее деятельность направлена не столько на коммерческую выгоду, сколько на выполнение государственных задач, в частности на насыщение внутреннего рынка востребованными товарами.

"Азербайджан, как известно, является нефтегазовой страной, и нефтепродукты представляют интерес для белорусского рынка. Мы видим значительный потенциал в том, чтобы азербайджанские поставщики напрямую предлагали такие товары на наших торгах. Чем шире будет ассортимент представленной азербайджанской продукции, тем выгоднее это будет для обеих сторон", - отметил представитель биржи.

На сегодня БУТБ уже аккредитовала двух брокеров из Азербайджана.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по этой ссылке