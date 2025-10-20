Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ярослав Ковальчук: "Продукция азербайджанских предприятий поступает на Белорусскую биржу через посредников"

    Бизнес
    • 20 октября, 2025
    • 17:35
    Ярослав Ковальчук: Продукция азербайджанских предприятий поступает на Белорусскую биржу через посредников

    Продукция азербайджанских предприятий поступает на Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) через посредников, как белорусских, так и иностранных.

    Об этом в интервью Report заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук.

    "Среди таких товаров можно отметить хлопчатобумажные ткани, суровую бязь, алюминиевую ленту и бентонитовый порошок. За 2024-2025 годы объем реализованной через посредников азербайджанской продукции составил около 1,4 млн долларов США", - отметил представитель биржи.

    По его словам, информация об этих сделках уже направлена в Азербайджанское Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA).

    "Кроме того, аналогичные данные будут доведены и до самих производителей, чтобы они могли оценить масштабы реализации своей продукции и, возможно, принять решение о выходе на биржу напрямую. Мы искренне надеемся, что это станет стимулом для их участия в торгах", – добавил начальник управления.

    Я. Ковальчук подчеркнул, что БУТБ - государственная организация, и ее деятельность направлена не столько на коммерческую выгоду, сколько на выполнение государственных задач, в частности на насыщение внутреннего рынка востребованными товарами.

    "Азербайджан, как известно, является нефтегазовой страной, и нефтепродукты представляют интерес для белорусского рынка. Мы видим значительный потенциал в том, чтобы азербайджанские поставщики напрямую предлагали такие товары на наших торгах. Чем шире будет ассортимент представленной азербайджанской продукции, тем выгоднее это будет для обеих сторон", - отметил представитель биржи.

    На сегодня БУТБ уже аккредитовала двух брокеров из Азербайджана.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по этой ссылке

    Yaroslav Kovalçuk: "Azərbaycan məhsulları Belarus birjasına vasitəçiliklə daxil olur"

