Япония заинтересована в импорте ненефтяной продукции из Азербайджана

Посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада выразил надежду на то, что в будущем на японский рынок поступит больше азербайджанской продукции.

Посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада выразил надежду на то, что в будущем на японский рынок поступит больше азербайджанской продукции.

Как сообщает Report, об этом дипломат заявил на конференции "Архитектурное наследие: современные и будущие тенденции".

По его словам, японские компании уже продают азербайджанскую продукцию на внутреннем рынке: "В нашей стране есть интерес к ненефтяной продукции Азербайджана. Некоторые товары сегодня уже имеются в продаже. Для того чтобы расширить этот перечень, необходимо решить вопросы, связанные с повышением качества, поскольку действуют жесткие правила по выходу на японский рынок. Для решения этих вопросов некоторые японские компании начали сотрудничество", - сказал посол.