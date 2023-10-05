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Япония заинтересована в импорте ненефтяной продукции из Азербайджана

Япония заинтересована в импорте ненефтяной продукции из Азербайджана Посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада выразил надежду на то, что в будущем на японский рынок поступит больше азербайджанской продукции.
Бизнес
5 октября 2023 г. 15:54
Япония заинтересована в импорте ненефтяной продукции из Азербайджана

Посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада выразил надежду на то, что в будущем на японский рынок поступит больше азербайджанской продукции.

Как сообщает Report, об этом дипломат заявил на конференции "Архитектурное наследие: современные и будущие тенденции".

По его словам, японские компании уже продают азербайджанскую продукцию на внутреннем рынке: "В нашей стране есть интерес к ненефтяной продукции Азербайджана. Некоторые товары сегодня уже имеются в продаже. Для того чтобы расширить этот перечень, необходимо решить вопросы, связанные с повышением качества, поскольку действуют жесткие правила по выходу на японский рынок. Для решения этих вопросов некоторые японские компании начали сотрудничество", - сказал посол.

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Версия на английском языке Japan interested in importing non-oil products from Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Yaponiya Azərbaycandan qeyri-neft məhsullarının idxalında maraqlıdır

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