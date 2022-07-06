О нас

Ягуб Сефер: 30 турецких компаний инвестируют в Карабах 1 млрд долларов

Ягуб Сефер: 30 турецких компаний инвестируют в Карабах 1 млрд долларов "Сегодня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана действуют 30 турецких компаний".
Бизнес
6 июля 2022 г. 14:26
Ягуб Сефер: 30 турецких компаний инвестируют в Карабах 1 млрд долларов

"Сегодня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана действуют 30 турецких компаний".

Как сообщает Report, об этом заявил главный торговый советник посольства Турции Ягуб Сефер на проходящей в Баку специальной сессии Caspian Energy Forum, посвященной азербайджано-турецкому сотрудничеству.

Я.Сефер отметил, что речь идет об инвестициях в размере 1 миллиард долларов США, которые будут вложены этими компаниями. Однако он выразил уверенность в том, что данный объем инвестиций в дальнейшем будет расти.

По его словам, также ожидается рост туристического потока между нашими странами: "В этом году из Азербайджана в Турцию приехали 135 тысяч человек, из Турции в Азербайджан - 125 тысяч".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Yakup Sefer: Turkish companies invested $1B in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Yakup Sefer: "Türkiyənin 30 şirkəti Qarabağa 1 mlrd dollarlıq investisiya yatıracaq"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству поселка Рамана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству поселка Рамана
6 июля 2022 г. 14:06
Минобразования опровергло сотрудничество с компаниями при найме учителей
Минобразования опровергло сотрудничество с компаниями при найме учителей
6 июля 2022 г. 12:43
В Баку пешеход погиб под колесами двух автомобилей
В Баку пешеход погиб под колесами двух автомобилей
6 июля 2022 г. 10:46
МО Азербайджана: Распространенная Арменией информация об обстреле является ложью
МО Азербайджана: Распространенная Арменией информация об обстреле является ложью
5 июля 2022 г. 13:28
Посол: Азербайджан оказал Украине гумпомощь на сумму 20 млн долларов США
Посол: Азербайджан оказал Украине гумпомощь на сумму 20 млн долларов США
5 июля 2022 г. 09:29
Президент Ильхам Алиев направил письмо Джозефу Байдену
Президент Ильхам Алиев направил письмо Джозефу Байдену
4 июля 2022 г. 17:42
Ильхам Алиев: США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений
Ильхам Алиев: США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений
4 июля 2022 г. 17:12
Президент Совета ЕС позвонил лидеру Азербайджана
Президент Совета ЕС позвонил лидеру Азербайджана
4 июля 2022 г. 14:43
Президент утвердил изменения в госбюджет Азербайджана на 2022 год
Президент утвердил изменения в госбюджет Азербайджана на 2022 год
4 июля 2022 г. 12:13
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi