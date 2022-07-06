Ягуб Сефер: 30 турецких компаний инвестируют в Карабах 1 млрд долларов

"Сегодня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана действуют 30 турецких компаний".

"Сегодня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана действуют 30 турецких компаний".

Как сообщает Report, об этом заявил главный торговый советник посольства Турции Ягуб Сефер на проходящей в Баку специальной сессии Caspian Energy Forum, посвященной азербайджано-турецкому сотрудничеству.

Я.Сефер отметил, что речь идет об инвестициях в размере 1 миллиард долларов США, которые будут вложены этими компаниями. Однако он выразил уверенность в том, что данный объем инвестиций в дальнейшем будет расти.

По его словам, также ожидается рост туристического потока между нашими странами: "В этом году из Азербайджана в Турцию приехали 135 тысяч человек, из Турции в Азербайджан - 125 тысяч".