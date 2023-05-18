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Всемирный банк: Азербайджан может еще больше развить цифровые навыки

Всемирный банк: Азербайджан может еще больше развить цифровые навыки Азербайджан может еще больше развить цифровые навыки, используя системы ASAN Xidmət и DOST.
Бизнес
18 мая 2023 г. 10:00
Всемирный банк: Азербайджан может еще больше развить цифровые навыки

Азербайджан может еще больше развить цифровые навыки, используя системы ASAN Xidmət и DOST.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл заявила журналистам.

По словам С.Майкл, эти системы могут служить базой для новых навыков.

”Как вы знаете, услугами ASAN Xidmət можно воспользоваться не только в Баку, но и практически в любой точке страны. Если сегодня люди могут получать услуги непосредственно в этих центрах, то эта инфраструктура может позволить им в будущем получать эти услуги и в цифровом виде”, - отметила она.

Представитель Всемирного банка добавила, что для ускорения доступа людей к цифровым услугам их нужно информировать в центрах ASAN Xidmət: “Если гражданин будет знать, что он может получить услугу онлайн, это создаст у него стимул. В этом отношении важна роль информирования”.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: "Azərbaycan rəqəmsal bacarıqları daha da inkişaf etdirə bilər"

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