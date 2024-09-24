Всемирный банк: Азербайджан имеет потенциал для достижения целей NDC

Азербайджан вполне способен достичь своих целей в области определяемых на национальном уровне вкладов (NDC).

Азербайджан вполне способен достичь своих целей в области определяемых на национальном уровне вкладов (NDC).

Как сообщает Report, об этом сказала менеджер представительства Всемирного банка в Азербайджане Стефани Столлмейстер на конференции "Зеленые финансы", организованной Американской торговой палатой (AmCham Azerbaijan) в Баку.

"Достижение целей NDC приведет Азербайджан к чистым нулевым выбросам углекислого газа. Однако для их достижения потребуются дополнительные усилия. Для достижения цели полного нулевого уровня выбросов углерода к 2060 году необходимы значительные изменения в энергетическом секторе", - сказала она.

Столлмейстер добавила, что важно учитывать возможности декарбонизации: "Экспортный потенциал чистой энергии, такой как природный газ и водород, будет увеличиваться. Важно воспользоваться этой небольшой возможностью и направить доходы от экспорта природного газа на инвестиции внутри страны. Не только Азербайджан, но и другие страны должны использовать этот подход".