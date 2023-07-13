Возможна ли в Азербайджане досрочная, единовременная выплата пенсионного капитала?

В ряде стран, в том числе в соседних Турции и Иране, некоторые слои населения могут получить пенсионный капитал досрочно (при выходе на пенсию) и единовременно.

В ряде стран, в том числе в соседних Турции и Иране, некоторые слои населения могут получить пенсионный капитал досрочно (при выходе на пенсию) и единовременно.

Возможно ли применение этой практики в Азербайджане? Report обсудил проблему с экспертами-экономистами.

"У ГФСЗ нет финансовых средств для этого"

Эксперт Рашад Гасанов утверждает, что пенсионный фонд в Азербайджане - Государственный Фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения функционирует как за счет взносов на обязательное государственное социальное страхование, выплачиваемых работающими гражданами, так и за счет отчислений из государственного бюджета: "То есть у нас доходы Фонда не покрывают его расходов. Каждый год возникает определенный дефицит, который ликвидируется за счет бюджетных средств. Для досрочного и единовременного получения пенсионного капитала гражданами должны быть дополнительные резервные средства - финансовые средства, которых у ГФСЗ практически нет. Поэтому применение опыта зарубежных стран в Азербайджане невозможно".

По его словам, этот вопрос можно будет рассмотреть в будущем - после значительного развития экономики страны, значительного увеличения поступлений в ГСФР: "Для этого в Азербайджане должны быть внесены определенные изменения как в законодательство, так и в управление пенсионным фондом, проведена работа по совершенствованию. Есть разные практики. В некоторых странах такое право возникает до достижения пенсионного возраста, то есть в 50-55 лет, а в некоторых - после определенного стажа работы. Это больше зависит от модели, которая будет применяться. В Азербайджане на начальном этапе гражданин может получить часть пенсионного капитала сверх минимальной суммы и не останется без обеспечения в преклонном возрасте".

Эксперт также отмечает, что отсутствие в Азербайджане права наследования пенсионного капитала, а также права на единовременное получение определенной части капитала и другие вопросы ослабляют стимулирование системы трудовых пенсий, снижают активность участников рынка труда в процессе, снижают инициативы по отстаиванию своих прав, легализации труда: “Распределение расходов на социальное страхование в результате договоренности создает более благоприятные возможности между работодателем и работником. Потому что люди осторожны при планировании чего-либо в долгосрочной перспективе. Для них более значимо получение наличных средств в краткосрочной перспективе. В результате складывается плачевная картина. В Азербайджане заняты около 4,9 миллиона человек, из которых 1,7 миллиона имеют трудовые договоры. Это очень низкий показатель. В мире такого показателя практически нет”.

"Люди могут рассчитывать только на частные пенсионные фонды"

Эксперт-экономист Халид Казымлы также считает нереальным в настоящее время досрочное, единовременное получение людьми пенсионного капитала. По его мнению, люди могут рассчитывать только на создание в будущем частных пенсионных фондов, откуда они смогут изъять средства в любой момент.

"Чтобы у граждан был определенный выбор, в Азербайджане должны начать действовать частные пенсионные фонды. Такая практика существует в большинстве развитых стран, она носит добровольный характер. Интересным моментом здесь является то, что на рынке труда развитых стран существует достаточная конкуренция между компаниями. Очень трудно найти хорошего сотрудника и удерживать его в течение длительного времени. По этой причине работодатели предлагают работникам частное пенсионное обеспечение. Помимо этого, гражданин сам имеет возможность выбрать механизм выхода на пенсию. Но для нас это может быть не актуально. Потому что законодательством Азербайджана не предусмотрено предоставление работнику частного пенсионного обеспечения. После разработки проектов в этом направлении, совершенствования законодательства, внедрения частной пенсионной системы появятся определенные возможности”, - отметил он.