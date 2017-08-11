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    Во внешней торговле Азербайджана сложилось положительное сальдо в размере 1,8 млрд долларов

    За 7 месяцев объем внешнеторгового оборота составил 10,522 млрд долларов

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 6,9% - до 10,522 млрд долларов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    За последний год объем операций экспорта сократился на 6% и составил 6,152 млрд долларов, а операций импорта - на 8,2%, составив 4,37 млрд долларов. Таким образом, по внешнеторговым операциям сложилось положительное сальдо в размере 1,783 млрд долларов, что на 0,3% меньше аналогичного периода прошлого года. 

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