Во Франции Google и Facebook оштрафованы на крупную сумму

Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) Франции оштрафовала на 150 млн долларов США компанию Google и на 60 млн долларов соцсеть Facebook за нарушения при сборе сведений о пользователях.

Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) Франции оштрафовала на 150 млн долларов США компанию Google и на 60 млн долларов соцсеть Facebook за нарушения при сборе сведений о пользователях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, речь идет о "практике компаний по использовании cookie, которые собирают сведения о пользователях прежде всего для таргетированной рекламы".

Французский регулятор установил, что "сайты facebook.com, google.fr и youtube.com не позволяют отказываться от установки cookie так же легко, как и соглашаться".

Как сообщает телеканал, "штраф в размере 150 млн долларов является рекордным для Национальной комиссии по информатике и свободам". Предыдущий максимальный штраф был назначен регулятором в декабре 2020 года и составлял 100 млн долларов. Эта штрафная санкция была также направлена против Google и касалась использования cookie.