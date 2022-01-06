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Во Франции Google и Facebook оштрафованы на крупную сумму

Во Франции Google и Facebook оштрафованы на крупную сумму Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) Франции оштрафовала на 150 млн долларов США компанию Google и на 60 млн долларов соцсеть Facebook за нарушения при сборе сведений о пользователях.
Бизнес
6 января 2022 г. 14:46
Во Франции Google и Facebook оштрафованы на крупную сумму

Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) Франции оштрафовала на 150 млн долларов США компанию Google и на 60 млн долларов соцсеть Facebook за нарушения при сборе сведений о пользователях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, речь идет о "практике компаний по использовании cookie, которые собирают сведения о пользователях прежде всего для таргетированной рекламы".

Французский регулятор установил, что "сайты facebook.com, google.fr и youtube.com не позволяют отказываться от установки cookie так же легко, как и соглашаться".

Как сообщает телеканал, "штраф в размере 150 млн долларов является рекордным для Национальной комиссии по информатике и свободам". Предыдущий максимальный штраф был назначен регулятором в декабре 2020 года и составлял 100 млн долларов. Эта штрафная санкция была также направлена против Google и касалась использования cookie.

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Версия на английском языке Google, Facebook face big fines in France

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