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Внешнеторговый оборот Грузии сократился на 12%

Внешнеторговый оборот Грузии сократился на 12% Торговые операции за 2 месяца снизились на 12%
Бизнес
19 марта 2021 г. 12:54
Внешнеторговый оборот Грузии сократился на 12%

В январе-феврале этого года Грузия провела торговые операции с зарубежными странами на сумму 1 млрд 654 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Управления национальной статистики Грузии.

Согласно документу, это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедшие два месяца соседняя страна экспортировала продукции на сумму 494,7 млн долларов США, а импортировала на 1 млрд 159,3 млн долларов США. В результате во внешней торговле образовался дефицит в размере 664,6 млн долларов США.

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Версия на английском языке Georgia's foreign trade turnover decreases by 12%
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın xarici ticarət dövriyyəsi 12% azalıb

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