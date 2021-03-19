Внешнеторговый оборот Грузии сократился на 12%

Торговые операции за 2 месяца снизились на 12%

В январе-феврале этого года Грузия провела торговые операции с зарубежными странами на сумму 1 млрд 654 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Управления национальной статистики Грузии.

Согласно документу, это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедшие два месяца соседняя страна экспортировала продукции на сумму 494,7 млн долларов США, а импортировала на 1 млрд 159,3 млн долларов США. В результате во внешней торговле образовался дефицит в размере 664,6 млн долларов США.