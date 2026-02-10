Вице-президент Торговой палаты США назвал цель визита делегации в Азербайджан

Основная цель нашей миссии - не подписание каких-либо соглашений, а изучение рынка Азербайджана и определение его потребностей.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил старший вице-президент Торговой палаты США по международным отношениям, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси в ходе встречи с журналистами.

По его словам, миссия призвана предоставить компаниям возможность ознакомиться с азербайджанским бизнесом, а также узнать о существующих возможностях и планах правительства.

"Взаимодействие должно быть обоюдным. К примеру, мы будем рады встретиться в США с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, принять у себя министров во время их визитов в Вашингтон или Нью-Йорк для встреч с представителями американских компаний. Мы намерены организовывать мероприятия с участием представителей правительства и частного сектора Азербайджана в различных регионах США, чтобы способствовать развитию партнерских отношений", - отметил Х. Чокси.