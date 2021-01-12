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Великобритания вводит ограничения на ведение бизнеса с Китаем

Великобритания вводит ограничения на ведение бизнеса с Китаем Глава МИД королевства Доминик Рааб заявил, что причиной является нарушение прав уйгуров
Бизнес
12 января 2021 г. 17:24
Великобритания вводит ограничения на ведение бизнеса с Китаем

Великобритания введет ограничения на ведение бизнеса с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР из-за приписываемого китайским властям нарушения прав уйгуров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил во вторник, выступая в британском парламенте, глава МИД королевства Доминик Рааб.

"Мы хотим поддерживать конструктивные отношения с Китаем и безустанно работаем над тем, чтобы этого добиться, однако мы не готовы приносить в жертву наши ценности или безопасность нашей страны. Мы продолжим говорить то, что считаем правильным, и подкреплять свои слова делом", - сообщил он.

Пакет предложенных британским правительством мер должен гарантировать, что компании из Синьцзян-Уйгурского автономного района, якобы использующие подневольный труд уйгуров, не смогут вести бизнес с Соединенным Королевством.

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