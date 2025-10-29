Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    29 октября, 2025
    • 18:54
    Великобритания озвучила ключевые отрасли сотрудничества с Азербайджаном

    Великобритания и Азербайджан договорились вывести свои отношения на уровень стратегического партнерства, что стало важным шагом к более тесному взаимодействию по ключевым приоритетам.

    Об этом сообщил в интервью Report торговый посланник Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии, член Палаты лордов Джон Алдердайс.

    Торговый посланник отметил, что новая промышленная стратегия Великобритании определяет восемь секторов, в которых страна обладает глобальным лидерством - от чистой энергетики и передового производства до цифровых технологий и наук о жизни.

    "Эти направления создают прочную основу для расширения экономического сотрудничества с Азербайджаном в предстоящем десятилетии", - отметил Д. Алдердайс.

    Лорд подчеркнул, что в ближайшие годы Великобритания сосредоточит усилия в трех ключевых областях.

    "Первое направление - поддержка перехода к чистой энергетике, включая развитие возобновляемых и низкоуглеродных технологий. Великобритания реализует проект крупнейшей в мире офшорной ветровой электростанции Dogger Bank и обладает значительным опытом в создании межсетевых соединений и интеграции энергосистем. Этот опыт может стать ориентиром для Азербайджана в реализации его стратегии по развитию чистой энергетики и декарбонизации", - добавил торговый посланник.

    По его словам, второе направление - развитие Среднего коридора и укрепление транспортно-логистических связей между Европой и Азией, где Азербайджан играет стратегическую роль.

    "Как островное торговое государство, Великобритания придает особое значение надежным трансграничным маршрутам. Ее опыт в сфере логистики, инфраструктурного финансирования и регуляторных реформ может способствовать превращению Среднего коридора из транзитного пути в современную экономическую артерию, стимулирующую региональный рост", - подчеркнул Д. Алдердайс.

    Третьим направлением, по его мнению, может стать поддержка экономической диверсификации Азербайджана, особенно в сферах финансов, технологий и здравоохранения.

    "Лидерские позиции Великобритании в области инноваций, образования и развития финансовых рынков могут помочь укрепить предпринимательскую среду, улучшить доступ к капиталу и обеспечить устойчивый, инклюзивный экономический рост", - добавил торговый посланник.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

