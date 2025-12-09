Вахтанг Цинцадзе: Азербайджан в числе основных инвесторов Грузии в III квартале

В третьем квартале этого года Азербайджан вошел в число основных инвесторов Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Вахтанг Цинцадзе.

По его словам, объем прямых иностранных инвестиций в страну в январе-сентябре этого года составил $1 млрд 296 млн, что на 11% больше того же периода прошлого года. Только в III квартале этот показатель вырос вдвое - до $533,2 млн.

"В течение квартала наибольший объем прямых иностранных инвестиций поступил из США, Испании и Азербайджана. Это еще больше укрепляет позицию Грузии как регионального бизнес-центра. Растущие инвестиции направляются преимущественно в сферы водоснабжения и управления отходами, недвижимости, транспорта, финансов и страхования, информации и коммуникаций", - отметил он.

Кроме того, Цинцадзе подчеркнул, что приоритетом правительства Грузии является привлечение инвестиций, создающих высокую добавленную стоимость и обеспечивающих трансфер знаний: "Такие инвестиции оказывают прямое положительное влияние на экономический рост в среднесрочной перспективе. Правительство активно работает именно над реализацией таких проектов, что отразится в высоком экономическом росте страны в последующие годы".